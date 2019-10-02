На Васильевском бассейн моряков-подводников станет храмом

На эти цели готовы потратить более 880 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации. Она объявила конкурс, в рамках которого ищет подрядчика для ремонта и реставрации в церкви Божией Матери Милующей. Храм находится на Большом проспекте и уже на протяжении долгого времени использовался как бассейн для моряков-подводников.

В общей сложности аукционов проводится на сумму в 883 миллиона рублей. Уже выбраны победители: Трест «Леноблреставрация», ООО «СтройТехПроект» и ООО «Модуль».

Напоминаем, что Церковь построили в 1889 году, но в советское время ее закрыли и переоборудовали под бассейн.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации усадьбы Ломоносова. В результате судебного заседания «Почту России» обязали отреставрировать усадьбу Ломоносова в Петербурге.