Не опять, а снова: СКА проиграл «Ак Барсу»

Петербургские хоккеисты все чаще расстраивают болельщиков, хоть и последние матчи прошли удачно.

Встреча состоялось сегодня, 2 октября, в Казани. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На лед вышли СКА и «АК Барса». Счет открыли хоккеисты из команды соперника – Артем и Эмиль Галимовы забросили шайбы во втором периоде. Петербуржцам удалось ответить только в третьем периоде встречи – автором гола стал Алексей Бывальцев, но его оказалось мало для победы. Матч завершился со счетом 1:2, сообщается в официальном сообществе СКА во «Вконтакте».

Напоминаем, что пятого октября СКА предстоит сыграть против «Трактора». Болельщики смогут поддержать любимую команду, так как встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что голкипера СКА Мельничук стал лучшим в КХЛ. Он отлично справился со своими обязанностями в сентябре – три матча прошли на ноль.