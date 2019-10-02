Не опять, а снова: СКА проиграл «Ак Барсу»

Не опять, а снова: СКА проиграл &#171;Ак Барсу&#187;
Фото: СКА

Петербургские хоккеисты все чаще расстраивают болельщиков, хоть и последние матчи прошли удачно.

Встреча состоялось сегодня, 2 октября, в Казани. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На лед вышли СКА и «АК Барса». Счет открыли хоккеисты из команды соперника – Артем и Эмиль Галимовы забросили шайбы во втором периоде. Петербуржцам удалось ответить только в третьем периоде встречи – автором гола стал Алексей Бывальцев, но его оказалось мало для победы. Матч завершился со счетом 1:2, сообщается в официальном сообществе СКА во «Вконтакте».

Напоминаем, что пятого октября СКА предстоит сыграть против «Трактора». Болельщики смогут поддержать любимую команду, так как встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что голкипера СКА Мельничук стал лучшим в КХЛ. Он отлично справился со своими обязанностями в сентябре – три матча прошли на ноль.

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