«Зенит» вырывается вперед в матче с «Бенфикой»

У португальской команды не остается шансов победить – их с каждой минутой все меньше.

Встреча проходит на «Газпром Арене» сегодня, 2 октября. На поле играют «Зенит» и «Бенфика». Матч начался в 10 часов вечера. Первый гол забил нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба на 22-й минуте, воспользовавшись ошибкой соперника. Второй гол «Зениту» засчитали из-за автогола Рубена Диаша – он забил в собственные ворота. Автором третьего гола стал Сердар Азмун. Сейчас счет остается 0:3.

За игрой наблюдают около 50 тысяч человек. Кажется, почти никто не был уверен на 100%, что «Зениту» удастся победить, но успел уже в кармане.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки «Зенита». Огромный баннер фанаты «сине-бело-голубых» растянули перед игрой «Зенита» и «Бенфики». На нем написано: «Сияй, свети, великий клуб!».