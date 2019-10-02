В «Окей» на Партизана Германа охранники подрались с посетителями

Очевидцы уверяют, что никто не получил серьезные травмы.

Все случилось поздно вечером 2 октября. Обо всем рассказали свидетели в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они поделились видеозаписью, а также подробностями инцидента. Участниками потасовки стали охранники и два посетителя. Что стало причиной инцидента – не уточняется. Видно лишь, что три человека дерутся, один из сотрудников магазина наблюдает за всем со стороны.

«Драка в магазине ОКЕЙ на Партизана Германа. ЧОП vs 2 посетителя с признаками САО. Никто серьезно не пострадал»,

— говорится в посте.

Видео: https://vk.com/spb_today

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Новой Ладоге после драки с возлюбленной задержали мужчину. Соседи вызвали полицию, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Мужчину задержали в парадной, когда он пытался покинуть дом. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.