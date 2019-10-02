Диетолог назвала опасные для человека виды мяса

Диетолог назвала опасные для человека виды мяса
Фото: Pixabay

Чтобы сохранить здоровье, стоит как меньше реже употреблять некоторые из них.

Обо всем рассказала диетолог Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой». Она отметила, что всем важна умеренность, поэтому человеку в принципе не стоит увлекаться мясом. Если все-таки исключить его из рациона не получается, то стоит помнить о том, что не нужно его пережаривать, а также мариновать в большом количестве специй. Ваулина заявила, что сложнее всего организму переварить мясо утки, баранины и свинины. Их лучше заменить на курицу, индейку и кролика – отличным гарниром станут овощи на пару.

Эксперт также предостерегла от покупки мяса в вакуумных упаковках. Очень часто его обрабатывают химией, чтобы увеличить срок годности продукта. Оно может навредить человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что фрукты и овощи в Петербурге стали дороже, а мясо подешевело.

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