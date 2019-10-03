Водитель грузовика сбил крокодила в Подмосковье

Крокодил мог сбежать из передвижного зоопарка. Фото: unsplash

Крокодил мог сбежать из передвижного зоопарка. Фото: unsplash

Хищная рептилия погибла под колесами большегруза в сельском поселении Тарасовское Пушкинского района Московской области.

Согласно данным главного управления МВД по Московской области, крокодил вышел на трассу, а водитель грузовика не успел вовремя среагировать и совершил наезд на животное. ДТП произошло возле дома 52 по улице Центральная в селе Тарасовское. Как сообщает ведомство, животное не выжило.

По предварительной информации, животное могло сбежать из зоопарка «на колесах», работавшего недавно неподалеку.

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