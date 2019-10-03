Петербуржец выплатит штраф за оставленный у реки пакет с мусором

Отдых на речке в Ленобласти для местных жителей завершился штрафом. Все бы могло обойтись, если бы убрал за собой мусор.

Инцидент случился на речке Луга в деревне Большой Луцк. Отдыхающие удосужились сложить все в пакет, а вот унести его – оказалось труднее. В мешке были алюминиевые банки, пластиковые бутылки и различные упаковки от еды.

Как сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО, за оставленный мусор «злоумышленнику» предстоит выплатить 1,5 тысячи рублей.

В ведомстве добавили, что жителя уличили в содеянном во время рейда.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в подвале жилого дома. Все произошло на улице Тельмана, в доме горел мусор.