Сын вице-президента МТС три часа отрывался от погони в Москве

Сын вице-президента МТС три часа отрывался от погони в Москве
Мужчина пытался оторваться от погони. Фото: pixabay

В Москве задержали сына-вице президента МТС Руслана Ибрагимова. Алан Ибрагимов устроил погоню, управляя малиновым BMW.

Инспекторы ДПС ездили за 25-летним гонщиком несколько часов. Однако оторваться от погони у младшего Ибрагимова не получилось. В конце концов его загнали в угол в одном из дворов.

Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», на этом инцидент не закончился. Водитель и пассажир отказывались покидать машину самостоятельно, в результате чего правоохранители использовали спецсредства, чтобы им помочь.

По предварительным данным, Ибрагимов мог быть не в трезвом состоянии. Детали случившегося уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о погоне в Северной столице, которую устроил несовершеннолетний. Подросток управлял иномаркой.

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