Беглова и Дрозденко просят защитить бездомных кошек

Беглова и Дрозденко просят защитить бездомных кошек
Многие коты зимуют в подвальных помещениях. Фото: Pixabay

Активисты не хотят, чтобы коммунальщики закрывали продухи в подвалы, так как это становится причиной гибели животных.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем GazetaSPb рассказали в Общественной организации «Голоса за животных». Представители заявили, что обратились к главам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы те предотвратили практику закрытия продухов в подвалах многоквартирных домов. Активисты отмечают, что подобная просьба была рассмотрена в Москве – заместитель мэра распорядился, чтобы коммунальщики обеспечили доступ мелким домашним животным в подвальные отопления.

Также в сообщении говорится, что в законе сказано – в доме должен быть хотя бы один открытый подвальный продух. Часто это правило не соблюдается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что диких животных в Ленобласти вакцинируют от бешенства. В Ленинградскую область уже завезли первую партию вакцин против бешенства в размере 300 тысяч доз, до конца октября ожидается поступление еще 154 тысяч доз.

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