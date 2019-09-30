Диких животных в Ленобласти вакцинируют от бешенства

В этом году в регион завезли порядка 18 тысяч доз вакцины для кошек и собак. Фото: pixabay

В этом году в регион завезли порядка 18 тысяч доз вакцины для кошек и собак. Фото: pixabay

В Ленинградскую область уже завезли первую партию вакцин против бешенства в размере 300 тысяч доз, до конца октября ожидается поступление еще 154 тысяч доз.

Распространение вакцины должно произойти до начала зимы. Этим займутся работники ветеринарной службы совместно с охотпользователями. Вакцину будут распространять в ареалах обитания диких плотоядных животных.

В регионе также продолжают вакцинировать домашних животных. В течение всего 2019 года питомцам можно бесплатно сделать прививку в ветеринарных станциях региона.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что в этом году в регион завезли порядка 18 тысяч доз вакцины для кошек и собак. Этот показатель на 2,4 тысячи больше, чем в 2018 году.

Профилактика бешенства осуществляется в рамках государственной программы, ее финансирование осуществляется из бюджета. В этом году на профилактику заболевания было выделено 32 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцам рассказали как защититься от бешенства.