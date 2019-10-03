110 000 штук молоди креветки прошли контроль в Пулково

Уже вторая крупная партия молоди креветки ввезена на территорию Петербурга.

Морепродукты проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, провели ветеринарный контроль. Ракообразные, прибывшие в аэропорт Пулково успешно прошли проверку.

Инспекторы убедились, что нет никаких нарушений в состоянии креветок и документах на партию. Теперь креветки в пути на завод по производству живых морепродуктов Ленобласти. Завод принадлежит первой в стране высокотехнологичной компании, которая разводит морских креветок в условиях холодного климата.

В 2019 году молодь креветка впервые поступила в зону ответственности Управления в Санкт-Петербург, ветеринарный контроль она прошла успешно, сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской области.

Ранее GazetaSPB сообщила, что 23 октября состоится круглый стол, где будет обсуждаться новый закон Хованской.