Умер тренер сборной СССР по плаванию Глеб Петров

Заслуженный тренер СССР по плаванию Глеб Петров ушел из жизни на 83-м году жизни. Об этом 3 октября сообщили во Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Петров скончался 2 октября. Соболезнования в связи с его смертью выразил президент ВФП Владимир Сальников.

«Он был великим тренером, наставником, бесконечно преданным любимому делу. Таким он останется в нашей памяти навсегда», — отметил Сальников.

Президент ВФП добавил, что Петров был его первым тренеров и привил ему такие качества как усердие, трудолюбие и целеустремленность.

Глеб Петров родился 9 июля 1937 года в Ленинградской области. С 1973 года работал в сборной СССР по плаванию и дважды возглавлял её — с 1990 по 1992 год и с 2002 под 2005 год. Под его руководством сборная завоевала шесть золотых медалей на Играх-1992 года. Среди воспитанников Петрова знаменитые пловцы Марина Малютина, Владимир Сальников и Елена Дендеберова.