Беглов выйдет из отпуска ради открытия станций Фрунзенского радиуса

Губернатор хочет присутствовать на торжественном мероприятии и готов пожертвовать отпуском.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Новостью поделились в пресс-службе Смольного, сообщает PiterTV.

Открытие трех станций метро состоится в этот четверг в пять часов вечера. Все соберутся у станции «Проспект Славы» – к петербуржцам присоединится глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, несмотря на то, что он в отпуске.

Напоминаем, что глава города будет отдыхать до 13 октября. Его обязанности исполняет Любовь Совершаева, руководитель администрации.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге запланировано открытие станций Фрунзенского радиуса. Наконец заработают «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Горожане, правда, не совсем верят в успех – они переживают, что открытие вновь перенесут, как это было в начале сентября.