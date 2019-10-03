Выступление в ПАСЕ главы российской делегации попытались сорвать

Речь главы российской делегации Петра Толстого на заседании в ПАСЕ прервал неизвестный, который выкрикнул: «террористическое российское государство».

Кадры выступления Толстого и возгласы нарушителя порядка попали на видео. Скандальная запись появилась на YouTube-канале «Дума ТВ». На кадрах ролика видно, что буквально в первую минуту выступления главы делегации от России кто-то в зале выкрикнул провокационную фразу: «террористическое российское государство». Затем неизвестный продолжил что-то неразборчиво восклицать, не обращая внимания на выступление делегата.

Петр Толстой, в свою очередь, возмутился происходящим «в колыбели демократии». После этого спикер ПАСЕ Лилиан Море потребовала покинуть зал мужчину, который прервал Толстого оскорбительными выкриками. Как отметил депутат Леонид Слуцкий, в зал заседания проник психически неуравновешенный человек, которого нейтрализовали.

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