В США избили мужчину за лозунг в Трампа, написанный на русском языке

На пострадавшем была кепка, на которой был написан знаменитый лозунг президента США не на английском, а на русском языке.

Накануне стало известно о происшествии в Соединенных Штатах, в ходе которого мужчина пострадал, предположительно, из-за надписи на кепке, которая была на нем надета.

Надпись дублировала знаменитый лозунг нынешнего американского президента Дональда Трампа «Make America great again», но не на английском языке, а на русском: «Сделаем Америку снова великой», сообщает Foz News.

Также известно, что на пострадавшего напали в туалете ресторана, это был мужчина в возрасте 32 двух лет по имени Дэвид Дельгадо. Он нанес своей жертве несколько ударов по лицу, и множество по другим частям тела. Когда мужчина свалился на пол преступник украл кепку и скрылся.

Полиция в скором времени поймала и взяла под стражу нападавшего.

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