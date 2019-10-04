Студентки школы Джеймса Франко обвинили актера в сексуальных домогательствах

Джеймс Франко. Фото: кадр из фильма "Почему он?"

Джеймс Франко. Фото: кадр из фильма "Почему он?"

Американский актер Джеймс Франко, известный по роли в трилогии «Человек-паук», обвиняется в домогательствах нескольких студенток его школы актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Иск против Франко в суд Лос-Анджелеса подали две актрисы, проходившие обучение в школе актерского мастерства Studio 4, открытой актером в 2014 году. За обучение студенты каждый месяц платили по $300, а за дополнительную плату в $750 они могли пройти мастер-класс по обучению игры в сексуальных сценах. Как сообщает издание The New York Times, эти уроки были сняты на видео, чтобы актер мог пересмотреть и оценить игру студентов.

Издание отмечает, что на мастер-классах женщины должны были «выходить из зоны комфорта», имитировать половой акт обнаженными и пренебрегать нормами защиты актеров, которые используют в подобных сценах в киноиндустрии.

Школа обещала студентам роли в фильмах за участие в мастер-классах, чего впоследствии не произошло.

Адвокат актера назвал все обвинения ложными и заявил, что Франко намерен подавать ответный иск о защите репутации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что актер обвинил Кэтти Перри в домогательствах.