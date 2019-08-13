Актер обвинил Кэтти Перри в домогательствах

Он не подавал на певицу в суд, но придал событию гласности.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Актер и модель Джош Клосс поделился своей историей в Instagram-аккаунте. Он заявил, что все случилось после съемок клипа на песню «Teenage Dream». Актер был приглашен на вечеринку, в рамках которой Кэти Перри стянула с гостя штаны при всех. Мужчина подчеркнул, что в тот момент был влюблен в певицу, но это не давало ей право домогаться до него. Джош Клосс объяснил, что раньше не обсуждал этот случай ни с кем – он зависел от артистки в финансовом плане.

Модель также заверил, что обсуждал инцидент с представителя Перри, которые убедили его не раздувать скандал. Спустя время Клосс решился признаться, потому что хотел показать, как люди, имеющие деньги и власть, злоупотребляют своим положением.

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