Россияне ежегодно выбрасывают около 17 млн тонн еды. Общая сумма несъеденных продуктов составила порядка 1,6 трлн рублей.
Специалисты подсчитали, что выброшенной едой можно было бы накормить 30 млн человек в течении года. К сожалению, только 6% продуктов идет нуждающимся, остальное попадает на свалки. В основном туда отправляются хлебобулочные изделия, макароны, мука, картофель и молочная продукци.
Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» уверены, сообщает РБК, что снизить количество выбрасываемой еды может развитие фудшеринга. Так, люди будут бесплатно передавать нуждающимся еду, срок годности которой уже подходит к концу.
Сотрудники также добавили, что благодаря данному движению в прошлом году было спасено коло 7 тыс. тонн еды.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургские депутаты предлагали узаконить фудшеринг. На заседании предложили ввести поощрения организациям, которые снабжают едой нуждающихся.