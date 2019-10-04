Россияне ежегодно выбрасывают около 17 млн тонн еды

Россияне ежегодно выбрасывают около 17 млн тонн еды. Общая сумма несъеденных продуктов составила порядка 1,6 трлн рублей.

Специалисты подсчитали, что выброшенной едой можно было бы накормить 30 млн человек в течении года. К сожалению, только 6% продуктов идет нуждающимся, остальное попадает на свалки. В основном туда отправляются хлебобулочные изделия, макароны, мука, картофель и молочная продукци.

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» уверены, сообщает РБК, что снизить количество выбрасываемой еды может развитие фудшеринга. Так, люди будут бесплатно передавать нуждающимся еду, срок годности которой уже подходит к концу.

Сотрудники также добавили, что благодаря данному движению в прошлом году было спасено коло 7 тыс. тонн еды.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургские депутаты предлагали узаконить фудшеринг. На заседании предложили ввести поощрения организациям, которые снабжают едой нуждающихся.