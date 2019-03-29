Депутаты Петербурга предлагают узаконить фудшеринг

На заседании комитета по законодательству Санкт-Петербурга в пятницу, 29 марта, был поднят вопрос о возможности законного регулирования «фудшеринга».

Фудшеринг — общественное движение, активисты которого помогают нуждающимся, снабжая их продуктами, предназначенными для утилизации в связи с приближением окончания срока их годности.

В ходе рассмотрения вопроса, депутаты предложили ввести налоговые льготы, поощряющие организации, которые активно занимаются подобной благотворительной деятельностью.

В ближайшее время главному государственному санитарному врачу Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой будет направлено обращение с просьбой дать рекомендации по подготовке такой инициативы с точки зрения эпидемиологического надзора и соблюдения санитарно-карантинных норм.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что депутаты Петербурга хотят дать бездомным жильё. При условии, что бездомные встали на учёт в органах социальной защиты населения.