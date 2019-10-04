В Ломоносовском районе устранили незаконные съезды к коттеджным поселкам

Несанкционированные съезды были устранены по предписанию ГКУ "Ленавтодор". Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Несанкционированные съезды были устранены по предписанию ГКУ "Ленавтодор". Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Дорожники ликвидировали незаконные съезды от поселков к региональным трассам в Ленинградской области.

Несанкционированные съезды были устранены по предписанию ГКУ «Ленавтодор». Речь идет о съездах с трасс «Новый Петергоф — Низино — Сашино» и «Анташи — Ропша — Красное Село» к коттеджным поселкам «Бельведер Парк» и «Южный Версаль». Также был ликвидирован съезд к несанкционированной свалке в деревне Дятлицы. В пресс-службе отмечается, что эти съезды нарушали конструктив дорог и представляли угрозу для водителей.

«Ленавтодор» намерен обратиться в суд для компенсации затрат на проведение работ по устранению съездов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дорожники разрушили незаконные съезды к стройкам газопроводов в Ленобласти. Работы велись на подъезде к деревне «Бесовка» в Тихвинском районе и участке трассы «Мыслино — Дуброво — Зеленец» в Волховском районе.