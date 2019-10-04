Сын Боярского обвинил спецсвязь в неправильной парковке

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал журналистов написать о неправильной парковке автомобиля спецсвязи. В этом же месте ранее оставил машину его отец Михаил Боярский.

«Внимание-внимание, журналистам «Фонтанки» и прочей жёлтой прессы. Автомобиль спецсвязи припаркован в том самом неположенном месте! Срочно в номер!», — написал депутат в Twitter.

Интернет-пользователи на пост Боярского отреагировали негативно и напомнили, что автомобили специальных служб имеют право отступать от определенных положений ПДД, включая правила парковки.

Напомним, ГИБДД Петербурга начало проверку после публикации в интернете видео, на котором Mercedes разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из машины на кадрах выходит человек, похожий на Михаила Боярского.

Артист в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb заявил, что намерен поговорить с работниками ГИБДД. Давать комментарии журналистам он не настроен.