Аглая Тарасов и Даррен Аронофски перестали скрывать роман

Российская актриса Аглая Тарасова и американский режиссер Даррен Аронофски впервые вышли в свет вместе. Поклонники восприняли это как доказательство слухов о романе.

Тарасова и Аранофски прошлись по ковровой дорожке на премьере нового фильма режиссера Pacified на 67-м Сан-Себастьянском кинофестивале. Аглая вышла в свет в коротком черном платье и темных босоножках, режиссер отдал предпочтение темно-синему костюму и белой рубашке.

Слухи о романе между российской актрисой и американским режиссером ходят с лета 2018 года. Пара познакомилась, когда Аронофски приехал в Россию по рабочим вопросам. С тех пор он неоднократно посещал Москву, в то время, как Тарасова периодически совершала полеты в Штаты. По данным PeopleTalk, информацию об отношения режиссера и актрисы подтвердили друзья из окружения пары.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева отпраздновали свадьбу в Петербурге. Пара арендовала для торжества Дом Беггровых на Невском проспекте.