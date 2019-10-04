Первого россиянина могут оштрафовать за курение на балконе

В России могут выписать первый штраф за курение на балконе. Фото: pixabay.com

В России могут выписать первый штраф за курение на балконе. Фото: pixabay.com

Житель Ставропольского края может одним из первых получить штраф за курение на балконе по обновленному законодательству. Неосторожный курильщик устроил пожар.

Инцидент произошел 3 октября в Школьном переулке в городе Изобильном. Мужчина около 11:26 часов вышел покурить на балкон и по неосторожности начал пожар. Площадь возгорания составила 0,5 кв. метров.

«Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», — отметили в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю.

Мужчине грозит административная ответственность. Штраф в случае нарушения составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Напомним, с 1 октября в России вступило в силу постановление правительства, которое запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях многоквартирных домов.

Штраф россиянам грозит в случае, если курение приводит к пожару. О полном запрете курения на лоджиях и балконах, как разъяснили в МЧС, речь не идет.