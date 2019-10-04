Пост ДПС в Петербурге пытались выдать за часть рекламной конструкции

Пост ДПС в Петербурге пытались выдать за часть рекламной конструкции
Московский проспект, 64. Фото: Google Maps

Оператор наружной рекламы «Северная столицы» пытался доказать в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, что пост ДПС на Московском проспекте, 26 — часть рекламной конструкции. Компания хотела повесить на дорожно-патрульную службу часть расходов по электроэнергии.

С иском к «Северной столице» обратилось ПАО «Ленэнерго». Энергокомпания потребовала вернуть почти 8,5 млн рублей неосновательного обогащения, сообщает АБН. По мнению «Ленэнерго», рекламные конструкции на Московском потребили электроэнергию в отсутствии договора.

Первая инстанция поддержал иск «Ленэнерго». Оспорить решение «Северная столица» пыталась в арбитражном суде. Компания сослалась на то, что электричество потребляла не только реклама, но и пост ДПС.

Эту версию опровергли в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

«Пост ГИБДД был установлен и функционировал задолго до установки рекламной конструкции на данном адресе и обеспечивается электроэнергией в составе светофорного объекта, расположенного на спорном адресе», — сообщили в Дирекции.

Помимо этого, пост ДПС и рекламная конструкция «Северной столицы» имели разные точки подключения к электросетям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург занял 13 место в рейтинге регионов по стоимости электроэнергии.

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