Суд Петербурга удалил с сайта клининговой компании видео с расправой над голубями

Октябрьский районный суд Петербурга встал на сторону прокуратуры и признал запрещенной информацию, размещенную на сайте одной из городских клининговых компаний.

Размещенное на сайте компании видео демонстрирует жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий, а также из хулиганских побуждений, повлекших за собой гибель или увечье животных, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры города. Сейчас доступ к видео запрещен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти задержан пенсионер, застреливший собак из охотничьего ружья. Правоохранительные органы задержали пожилого мужчину