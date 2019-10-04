В Москве простились с погибшим при нападении полковником Капустиным

В здании Следственного комитета РФ простились с полковником юстиции Владиславом Капустиным, погибшим после нападения у проходной ведомства в Техническом переулке.

Проводить в последний путь полковника пришли его родственники, коллеги и друзья.

«Его жизнь оборвалась при исполнении служебных обязанностей 1 октября 2019 года после совершенного на него нападения. Владиславу Владимировичу было 42 года», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Во вторник 1 октября полковника СК ранили ножом у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве. Тяжелое ранение в область сердца оказалось смертельным. Он скончался НИИ имени Склифосовского сегодня, 1 октября.

Нападение произошло в момент выполнения служебных обязанностей.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался 39-летний петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подполковник СКР скончался после нападения в Москве.