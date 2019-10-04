Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снова выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева рассказала о событиях в жизни после страшного инцидента. В декабре 2017 года супруг отрубил ей кисти рук.

Девушка заявила, что готова вновь выйти замуж. О жизненных переменах Маргарита Грачева рассказала в своей книге «Счастлива без рук». Героиня добавила, что ее избранник реальный человек, но его имя она афишировать не готова. Как сообщает «КП», Грачева добавила, что не будет скрываться от бывшего супруга, когда тот выйдет из колонии.

Напомним, что бывший муж Грачевой после слов, что жена намерена подать на развод, отвез ее в лес. Там мужчина изрубил топором ей кисти рук, а после довез пострадавшую до больницы. Одну из рук врачам удалось спасти, вместо второй – установили протез. Позже ревнивца приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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