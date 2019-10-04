Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снова выходит замуж

Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снова выходит замуж
Девушка рассказала, что приняла предложение избранника. Фото: Pixabay

Жительница Серпухова Маргарита Грачева рассказала о событиях в жизни после страшного инцидента. В декабре 2017 года супруг отрубил ей кисти рук.

Девушка заявила, что готова вновь выйти замуж. О жизненных переменах Маргарита Грачева рассказала в своей книге «Счастлива без рук». Героиня добавила, что ее избранник реальный человек, но его имя она афишировать не готова. Как сообщает «КП», Грачева добавила, что не будет скрываться от бывшего супруга, когда тот выйдет из колонии.

Напомним, что бывший муж Грачевой после слов, что жена намерена подать на развод, отвез ее в лес. Там мужчина изрубил топором ей кисти рук, а после довез пострадавшую до больницы. Одну из рук врачам удалось спасти, вместо второй – установили протез. Позже ревнивца приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в GazetaSPb сообщали об издевательствах над бездомным. Злоумышленники избили его и отрубили палец.

руки свадьба супруги
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой помочь с ракетостроением
Ремонт дорог ограничит движение в Петербурге
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снова выходит замуж
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста
На Савушкина трамвай протаранил легковой автомобиль
Фура протаранила легковушку на набережной Обводного канала
В Москве простились с погибшим при нападении полковником Капустиным
Заявки на электронные визы в Петербург подали 6 тысяч человек