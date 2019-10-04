ЦБ намекнул на дальнейшее снижение ключевой ставки

ЦБ намекнул на дальнейшее снижение ключевой ставки
Центробанк увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки. Фото: wikimedia.org

Центробанк России не исключает еще одно снижение ключевой ставки.

«Мы будем рассматривать различные эффекты, но пространство для дальнейшего снижения ставки существует», — заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева, сообщает РБК.

Ближайшие заседания совета директоров Центробанка пройдут 25 октября и 13 декабря. Если на них будет принято решение о ставке, то это станет уже четвертым снижением за год. Сейчас она находится на уровне 7%.

Для россиян это значит, что проценты по кредитам и ипотеке могут стать еще ниже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых. Центробанк увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки

ключевая ставка ЦБ
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