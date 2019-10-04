Вместо пенсионера в Ленобласти нашли лежанку из елок

Поисковики не теряют надежду найти мужчины живым. Он пропал больше недели назад.

Об это стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем сообщили в 47news, ссылаясь на ПСО «Экстремум». 83-летний мужчина ушел собирать ягоды к болоту в Паньшино еще 26 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неясно. Телефона с собой он не брал – он вместе с кошкой ждут хозяина дома. Поисковики спустя столько дней блуждания по лесу нашли зацепку – они наткнулись на лежанку, сделанную из еловых веток. Возможно, именно разыскиваемый пенсионер устраивался там поспать.

В ближайшее время к поискам хотят подключить кинологов и спасателей на квадроцикле. Они надеются найти пенсионера живым и невредимым. Некоторые думают, что он и не хочет возвращаться. Тем временем с каждым днем на улице все холоднее.

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