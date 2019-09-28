Судно с украинцами затонуло в Атлантике. 11 человек пропали

Только троих членов экипажа удалось спасти.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ. Члены экипажа перестали выходить на связь еще два дня назад. Они находились примерно в двух тысячах километрах от суши, когда начался шторм.

В эту субботу ВМС Франции наткнулись на шлюпку, в которой находились три человека – двое из них являются гражданами Украины. Они рассказали о бедствии и подтвердили предположении о затонувшем судне. Сотрудники спецслужб заверили, что не прекращают поиски. Возможно, остальные 11 человек смогли спастись, но их просто пока не нашли. Тем временем в зоне бедствия улучшаются погодные условия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок утонул в ванне в Приморском районе. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 сентября. На место прибыли сотрудники правопорядка. Тело извлекли из воды и направили в морг для установления причин смерти.