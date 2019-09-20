Ребенок утонул в ванне в Приморском районе

Ребенок утонул в ванне в Приморском районе
Причины не установлены. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Северной столицы жизнь девятилетней девочки оборвалась в ванне. Ребенок утонул.

Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 сентября. На место прибыли сотрудники правопорядка. Тело извлекли из воды и направили в морг для установления причин смерти.

Как стало известно GazetaSPb, ребенок страдал детским церебральным параличом. Рос в благополучной семье, не стоявшей на учете.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что грабитель попытался обнести круглосуточный магазин, но его напугали крики продавщицы. Мужчина уже схватился за кассовый аппарат, когда женщина вдруг закричала. Испуганный злоумышленник все бросил и скрылся.

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