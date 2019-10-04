Заворотнюк рассчиталась с многомиллионными долгами

Актриса должна была банку около 37 тысяч долларов.

Звезда оформила кредит в «Русском ипотечном банке» еще в 2012 году сроком на один год. Она выплачивала его, пока курс доллара не подскочил. Из-за этого сумма оказалась неподъемной, а банк отправился в суд, чтобы вытребовать у Анастасии Заворотнюк деньги и проценты. Актриса предлагала банку забрать ее подмосковный участок, но это не удовлетворило организацию, так как территория принадлежала не Анастасии, а ее матери.

Звезду могли признать банкротом, но этого не случилось. К 2019 году она осталась должна 37 тысяч долларов, ей ограничили выезд за границу и Заворотнюк наконец расплатилась с долгом, сообщили в РИА ФАН.

Напоминаем, что сейчас актриса лежит в больнице, у нее якобы обнаружили рак четвертой степени. Родные и близкие никак не комментируют эти слухи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что директор Заворотнюк опроверг появление актрисы на телевидении.