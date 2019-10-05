Посольство РФ выразило США протест из-за допроса российского депутата

Посольство РФ выразило США протест из-за допроса российского депутата
Депутата Госдумы Ингу Юмашеву задержали для допроса 6 октября в аэропорту Нью-Йорка.Фото: Pixabay

Посольство РФ в США направило Госдепу ноту протеста из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую задержали для допроса 6 октября в аэропорту Нью-Йорка.

«Мы рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — . заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Россия считает такие действия неприемлемыми и возмутительными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата и журналистку Инга Юмашеву и допросил. Депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

госдеп инга юмашева посольство рф США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посольство РФ выразило США протест из-за допроса российского депутата
Кинологи прокомментировали советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
В Славянке неизвестный ночью поджег микроавтобус
Делимобиль врезался в Nissan на проспекте Ударников
Появились подробности массового ДТП на трассе Сортавала
Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за кредитов
На Новоприозерском шоссе произошло массовое ДТП