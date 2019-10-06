Смольников из «Зенита» почти месяц не будет играть

Смольников из &#171;Зенита&#187; почти месяц не будет играть
У футболиста серьезный перелом ребра. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Футболист питерской команды получил серьезную травму в матче с командой «Бенфики».

Защитник футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Игорь Смольников получил тяжелую травму ребра и оставит большой футбол на ближайшие три недели, сообщила пресс-служба «Зенита».

Несколько дней назад 2 октября команда встретилась в домашнем матче с командой «Бенефики» из Португалии. Это был матч второго тура Лиги чемпионов, россияне победили футболистов из Лиссабона со счетом 3:1.

Однако «Зенит» после игры остался без одного из защитников. У Смольникова врачи диагностировали перелом хрящевой части восьмого ребра. В течение следующих трех недель футболист будет заниматься по индивидуальной щадящей программе.

Сейчас петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу, количество набранных очков — 26.

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