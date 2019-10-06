После тяжелой болезни скончалась актриса из «Возвращения Мухтара»

Марина Куклина, известная российскому зрителю по сериалам «Возвращение Мухтара», «Женский доктор» и «Анна Герман» умерла в возрасте 33-х лет.

Долгое время актриса боролась с тяжелой болезнью, предположительно, онкологией. В прошлом году её коллеги по актерскому цеху объявляли сбор средств на лечение Куклиной. В субботу, 5 октября, на 34-м году жизни она скончалась. Печальную новость опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook актриса Римма Зюбина.

Марина Куклина была выпускницей Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. Снималась в телевизионных фильмах и сериалах. У актрисы есть муж, украинский режиссер Андрей Май, и сын.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в четверг, 3 октября, в возрасте 82 лет ушел из жизни тренер сборной СССР по плаванию Глеб Петров.