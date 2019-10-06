Хирург назвал правила для сохранения печени

Врач рассказал, что нужно делать и соблюдать, чтобы печень стала более здоровой.

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко рассказал, что на данный момент наблюдается резкое повышение количества пациентов с диагнозом первичного рака печени и жировой дистрофии печени, сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, данные недуги возникают из-за неправильного питания и образа жизни. Так, для сохранения печени необходимо сократить или вовсе исключить количество употребляемого спиртного.

В рацион врач советует внести как можно больше орехов, овощей и фруктов, а также регулярно посвящать время физическим нагрузкам.

Не менее важна и личная гигиена, а также регулярное посещение врача.

Также необходимо не перегружать печень различными лекарствами.

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