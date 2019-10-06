Россия обыграла Египет на Кубке мира по волейболу

Команды сыграли со счетом 3:1.

Сегодня 6 октября россияне победили волейболистов из Египта со счетом 3:1. Встреча команд состоялась в рамках пятого матча Кубка мира по волейболу, который состоялся в Японии.

Сегодняшняя победа россиян стала третьей по счету в рамках этого турнира. На первой встрече с иранцами команда из России победила со счетом 3:1, а в матч с Канадой Россия сыграла со счетом 3:2 в свою пользу. Затем был ряд неудач, тогда российские волейболисты потерпели поражение от австралийцев, сыграв 2:3, а затем проиграли бразильцам 0:3.

По итогам пяти матчей Россия находится на четвертой позиции в турнирной таблице, в ее активе девять очков. Лидирует команда Бразилии, она набрала двенадцать очков и еще ни разу не проиграла.

Напомним, что такие соревнования проходят один раз в 4 года. Участвуют двенадцать команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB).

Финал турнира состоится 15 октября.

Мужская сборная России занимала первые места и становилась обладательницей Кубка мира дважды за всю его историю в 1999 и 2011.

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