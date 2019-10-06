Семак о травме Мамманы: «все плохо»

Встреча прошла в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершилась победой сине-бело-голубых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Встреча прошла в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершилась победой сине-бело-голубых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во время сегодняшнего матча «Зенита с «Уралом» защитник сине-бело-голубых получил серьезную травму. Тренер клуба Сергей Семак прокомментировал инцидент.

Эммануэля Маммана пришлось заменить на четырнадцатой минуте матча. Аргентинский футболист повредил колено, столкнувшись с Павлом Погребняком, форвардом «Урала».

О том, насколько серьезно повреждение трудно говорить с полной уверенностью — ситуацию прояснит обследование. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что члены команды, как и сам спортсмен, расстроены случившимся. Судя по тому, что сказал врач сразу по окончании матча, «всё плохо», сообщил тренер.

Травмированного футболиста на поле заменил Олег Шатов. Игра между петербургской командой и «Уралом» состоялась сегодня, 6 октября, на «Газпром Арене».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, благодаря матчу с «Уралом» петербургским футболистам удалось вернуть первенство в таблице РПЛ.