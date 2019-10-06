Сбербанк открыл компанию по продаже автомобилей

Компания будет разрабатывать сервис по продаже авто.

Стало известно, что акционерное общество Сбербанк зарегистрировало новую компанию, которая, предположительно, займется разработками сервиса по продаже автомобилей, в воскресенье сообщило РБК, сославшись на базу данных СПАРК.

Так, по данным СПАРК, новоиспеченная компания «Сбер.Авто» была зарегистрирована в столице второго октября этого года, а собственник — ООО «Цифровые активы», которую контролирует Сбербанк.

Также известно, что установлен минимальный капитал компании — десять тысяч рублей.

В качестве основной деятельности обозначена разработка программного обеспечения, информационных технологий, обработка данных и вспомогательная работа в области финансовых услуг.

Также информационное агенство ТАСС сообщило, что ведомство отказалось комментировать эту информации.

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