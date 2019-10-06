Выявлены регионы России, где больше всего обналичивают деньги

Показатели по стране очень отличаются друг от друга. Фото: Pixabay

Показатели по стране очень отличаются друг от друга. Фото: Pixabay

Центробанк опубликовал данные за первое полугодие текущего года.

Исследование выявило, что показатели по частоте и количеству снятия наличных средств по всей стране очень разнятся от региона к региону. Средняя сумма по России составила 8,8 тысяч рублей, сообщают Известия.

Больше всего наличных снимают в столице и ее области. — 14,7 тысяч в один заход. Сразу за Москвой жители Чукотки — 14,5 тысяч рублей за раз. Следующий по счету Сахалин — местные жители снимают сразу в среднем по 12,2 тысячи рублей, а петербуржцы — 11,3 тысячи рублей.

Самые маленькие суммы обналичивают живущие в Тыве — 4,9 тысяч рублей.

За первое полугодие 2019 года россияне в сумме обналичили 13,4 триллиона рублей. В то же время количество безналичных также увеличилось: с 8,8 триллионов рублей до 11,3 триллионов.

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