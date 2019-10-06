В петербургском метро за чтением газеты заметили панду

В петербургском метро за чтением газеты заметили панду
Вероятно, молодой человек весьма комфортно устроился. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Сегодня, 6 октября, петербуржцы могли видеть в метро укрытую одеялом панду, как ни в чем не бывало растянувшуюся на сиденьях вагона с газетой в руках.

Пранкеры Северной столицы не устают вновь и вновь поражать горожан своими выходками. Так, в воскресенье, некий молодой человек прилег в вагоне метро почитать газету. Однако, для полноты образа, он решил надеть на себя огромную голову панды. Не забыл и об очках, чтобы сделать чтение более комфортным. В завершение уютной картины, пранкер укрылся одеялом и положил под голову подушку.

Фото «панды» опубликовал очевидец в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». Жителей Петербурга сложно удивить, поэтому снимок автор подписал скептически: «Пранкеры такие пранкеры».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о видеоролике, в котором украинский пранкер схватил за ногу известного исполнителя Джастина Тимберлейка.

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