В Петербурге прошел фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

В Петербурге прошел фестиваль боевых искусств &#171;Кубок Балтийского моря&#187;
Среди дисциплин можно встретить малоизвестные названия: хапкидо, чой кван до, кобудо и другие. Фото: https://pixabay.com

В рамках спортивного мероприятия в Северной столицы впервые прошел чемпионат Европы по хапкидо.

Фестиваль проходил в течение трех дней, с 4 по 6 октября, на «Сибур Арене». В ходе спортивного уик-энда были организованы Открытый чемпионат Европы по хапкидо и Кубок генконсула Республики Корея по тэйквондо.

О проведении мероприятия Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе городской администрации. Спортсменам предоставили возможность проявить себя более чем в 15 видах боевых искусств. Среди участников фестиваля, которые приехали в Северную столицу из разных регионов России и даже зарубежных стран, оказалось 1200 детей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о состоявшемся фестивале клена, который прошел в Санкт-Петербурге в Ботаническом саду имени Петра Великого в эти выходные.

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В Петербурге прошел фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
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