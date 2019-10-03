В Ботаническом саду Петра Великого состоится фестиваль клена

В Ботаническом саду Петра Великого состоится фестиваль клена
В Ботаническом саду Петербурга растет более 50 видов клена. Фото: https://pixabay.com/

Осенний фестиваль клена пройдет в петербургском Ботаническом саду на улице Профессора Попова в эти выходные, 5 и 6 октября.

Гостям мероприятия продемонстрируют более пятидесяти видов этого дерева, в том числе тот, из которого готовят любимый всеми кленовый сироп. Также организаторы фестиваля подготовили квест «В гостях у Тоторо» по знакомому многим мультфильму японского режиссера Хаяо Миядзаки и разнообразные мастер-классы.

Кроме того, посетителям Ботанического сада предоставится возможность увидеть процесс приготовления кленового сиропа, а также прогуляться по специальной открытой территории сада, насладившись красотой растений.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что сегодня, 4 октября в Русском музее, в корпусе Бенуа откроется масштабная выставка к 175-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина.

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