Неравнодушные жители Луги построили зимний домик для уличных кошек

Неравнодушные жители Луги построили зимний домик для уличных кошек
Домик для бездомных кошек в Луге. Фото: vk,com

В городе Луга в Ленинградской области местные жители соорудили домик для бездомных кошек, где они смогут пережить зиму.

Теплый зимний домик для бродячих кошек построили местные жители, неравнодушные к судьбе животных. Фотографии кошкиного дома опубликованы в группе»Луга — мой город» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, домик является делом рук профессионального строителя. Двойные стены с утеплителем защитят кошек от холодов, а самые любопытные пушистые бродяги смогут смотреть на улицу через фигурное окно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, насколько кошки привязаны к хозяевам. Наблюдая за поведением малышей, эксперты пришли к выводу, что они очень переживают, когда человека нет рядом.

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Неравнодушные жители Луги построили зимний домик для уличных кошек
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