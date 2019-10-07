В Фонтанке все еще плавают решетки, упавшие после ДТП с автокраном

Решетки плавают в реке. Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Решетки плавают в реке. Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ЧП с автокраном, который сбил ограждение и едва не оказался в воде, отозвалось на качестве работы СПб ГБУ «Мостотрест». Инцидент с большегрузом произошел в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки в Петербурге.

Решетки все еще плавают в реке. Предприятие до сих пор не приняло меры к устранению ограждения из воды.

Как сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО, в «Мостотрест» направили письмо. Сотрудников просят убрать решетки напротив дома No46. Радужные пятна на поверхности воды обрабатывают специалисты ГУП «Пиларн»

Ранее в GazetaSPb сообщали, что автокран упал в реку, когда его водитель решил протереть боковое зеркало. Все бы обошлось, если бы водитель поставил машину на ручник. Очевидцы опубликовали снимки с места происшествия в соцсети.