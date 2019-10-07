Сотни верующих поставили подписи за открытие улицы Ксении Блаженной

Храм построили совсем недавно, в 2019 году. Фото: Google View

Храм построили совсем недавно, в 2019 году. Фото: Google View

За переименование улицы Лахтинской в честь Святой Ксении Петербуржской поставили подписи более четырхсот петербуржцев.

Инициировали сбор прихожане недавно построенной на Лахтинской улицы церкви, посвященной Ксении Блаженной. О намерении активистов рассказала «Фонтанка».

Хотя сбор подписей начался совсем недавно, за переименование улицы высказались более 400 жителей Северной столицы.

Церковь Ксении Петербуржской построена на том месте, где, предполжоительно, жила юродивая. Храм освятили в июне 2019 года. Его возвели несмотря на протесты жителей сосендих домов. Стройка негативно сказалась на состоянии примыкающего здания, по нему пошли трещины. Несмотря на это, от идеи возведения храма не отказались.

Напомниаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о намерении сделать храмом бассейн моряков-подводников на Васильевском острове.