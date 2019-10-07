Гражданин Узбекистана взял кредит в Петербурге, чтобы купить поддельные документы

Суд Петербурга оштрафовал гражданина Республики Узбекистан на 10 тыс. рублей за использование заведомо подложного документа.

Судом установлено, что он прибыл в Петербург на заработки, но вместо официального патента, с целью экономии времени, купил подложный у неустановленного лица. Стоимость патента подсудимый не назвал, но с целью его приобретения им был взят кредит, который до настоящего момента не погашен.

Патент был им предъявлен сотрудникам полиции, которые засомневались в его подлинности. Проведенная экспертиза подтвердила подложность документа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что восемь человек, среди которых одна женщина, задержали за продажу нелегалам фальшивых документов по миграционному учету.