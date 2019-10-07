Илья Авербух поделился, почему не пошел в политику

Экс-фигурист, автор шоу на льду и заслуженный мастер спорта Илья Авербух поделился, почему не пошел в политику.

Фигурист отметил, что действительно, ему ни раз предлагали выдвинуть свою кандидатуру на выборах Московскую городскую думу, но он всегда отказывался. Артист объяснил, что считает, что каждый должен заниматься «своим делом», а себя самого он политиком не считает. Также спортсмен подчеркнул, что ему нравится то, чем он занимается на данный момент.

Кроме того, Илья Авербух рассказал о том, как начинал заниматься постановками шоу на льду: он многое делал за свой счет, ведь найти инвесторов было сложно, по его словам, дело в том, что в 2004 году, когда он начинал этим заниматься, фигурное катание не бвло столь популярно.

В свою очередь фигурист отметил, что сегодня шоу на льду очень популярны, а причиной стала многолетняя кропотливая работа их создателей.

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