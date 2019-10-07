У РЖД есть четыре варианта высокоскоростной трассы Москва-Петербург

Скоростное сообщение запустят не раньше 2026 года.. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Скоростное сообщение запустят не раньше 2026 года.. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Проект трассы Санкт-Петербург — Москва только предстоит разработать, поэтому на данный момент рассматривается четыре варианта трассы.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрия Катцына. Один из вариантов составлен с учетом обоснования инвестиционных вложений, другой — уточняет его, принимая во внимание изменения, которые произошли за десять лет.

Остальные вариации трассы проходят в близости к Великому Новгороду. Один пролегает через охраняемые природные зоны, а другой — в обход их.

Средняя стоимость билета составит около 3,5 тысяч рублей.

Введение трассы в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Сапсан» между Петербургом и Москвой будет ходить быстрее на полчаса.