У РЖД есть четыре варианта высокоскоростной трассы Москва-Петербург

Проект трассы Санкт-Петербург — Москва только предстоит разработать, поэтому на данный момент рассматривается четыре варианта трассы.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрия Катцына. Один из вариантов составлен с учетом обоснования инвестиционных вложений, другой — уточняет его, принимая во внимание изменения, которые произошли за десять лет.
Остальные вариации трассы проходят в близости к Великому Новгороду. Один пролегает через охраняемые природные зоны, а другой — в обход их.
Средняя стоимость билета составит около 3,5 тысяч рублей.
Введение трассы в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Сапсан» между Петербургом и Москвой будет ходить быстрее на полчаса.