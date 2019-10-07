Время в пути на «Сапсане» между Москвой и Петербургом сократят на полчаса

Время в пути на &#171;Сапсане&#187; между Москвой и Петербургом сократят на полчаса
Поезд "Сапсан". Фото: Baltphoto

ОАО «Российские железные дороги» намерены сократить время движения «Сапсанов» между двумя столицами на 30 минут, после чего поездка по времени займет три часа.

Как рассказал начальник дирекции скоростного сообщения — филиала РЖД Антон Петров, сокращение времени движения «Сапсанов» между Москвой и Петербургом будет происходить постепенно. Он отметил, что изначально время поездки между столицами составляло три часа 55 минут, а сейчас — три часа 30 минут.

Он также отметил, что добавление новых станций по маршруту «Сапсана» пока не планируется, поскольку каждая дополнительная остановка замедлит маршрут как минимум на пять минут.

Ранее GazetaSPb сообщала, что начались продажи билетов на новые «Сапсаны».

Первый рейс модернизированного скоростного поезда состоится 18 декабря 2019 года. В течение следующих двух лет планируется обновление всех 16 курсирующих составов.

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